Аграрии бьются об склад

В Свердловской области фермеры испытывают проблемы с реализацией зерна, несмотря на то, что рынок только начал восстанавливаться после прошлогоднего падения цен ниже себестоимости из-за рекордного урожая. Однако некоторые аграрии «работают на склад» не первый сезон. Кроме того, в этом году себестоимость производства зерна из-за подорожания ГСМ и холодной погоды может опять оказаться выше оптовых цен. В конечном итоге это может спровоцировать земледельцев переформатировать хозяйства под другой вид агробизнеса.Напомним, в прошлом году рекордный урожай зерновых культур в России обвалил рыночные цены на товар. Чтобы не продавать продукт ниже себестоимости, часть аграриев решила придержать зерно на складе, пока цены не восстановятся. Однако к посевной кампании этого так и не произошло.По словам председателя Союза фермеров Свердловской области Владимира Шашкина, некоторые аграрии в регионе «работают на склад» уже не первый год, однако продолжают ежегодно засевать поля, чтобы они не заросли сорняком.«Как лежало зерно, так и лежит. Нет на него сбыта. А если не сеять, то земля зарастает сорняком. Все равно надеемся, что правительство что-то сделает. У кого есть долгосрочные договоры с крупными предприятиями птицепрома, свинокомплексами, тем хорошо. Но у многих запасы зерна лежат и с позапрошлого года. На Алтае такая же ситуация», ― рассказал В. Шашкин.В этом году себестоимость зерна может оказаться еще выше из-за роста цен на дизтопливо и снижения урожайности из-за холодной погоды.«Где-то в 90-е годы за 1 кг солярки отдавали 2,5 кг фуражного зерна, а сейчас — 8 кг зерна. Конечно, нас такие изменения сильно не радуют: дизтопливо дорожает, и по отношению к зерну в том числе. Поэтому рост цен на дизтопливо, естественно, увеличит себестоимость производства зерна. Если в прошлом году себестоимость была на уровне 7 руб., то в этом году с такими ценами на горючее и такой погодой она, конечно, будет выше. К тому же размер МРОТ увеличили и все тарифные сетки подтягивают. Поэтому у нас, конечно, будут проблемы», ― пояснила исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева.Сейчас цены на зерно наконец стали расти, появились предложения о покупке за 8 руб., отмечает Е. Стафеева. Это может позволить продать прошлогодний урожай, однако на каком уровне будут цены к осени, пока прогнозировать сложно.«Но уже сейчас цена зерна пошла в рост, есть предложения около 8 руб. Скорее всего, эта тенденция сохранится. Но цену на рынке формируем не мы, а зернопроизводящие территории», ― добавила представитель Союза животноводов.Из-за неблагополучной ситуации со сбытом зерна некоторые фермеры уже подумывают перепрофилировать хозяйство и заняться животноводством, отмечает Владимир Шашкин.«Было бы кого кормить ― зерно бы ушло. Сейчас те, кто занимается овощами и зерном, уже подумывают о том, чтобы заняться животноводством, хотя бы мясным. Своего крупнорогатого скота у нас в области не хватает», ― поделился он.Однако уход в другое направление агробизнеса не избавит фермеров от уже накопленных убытков из-за нераспроданного урожая, а наоборот, потребует инвестиций. В таких условиях не исключено, что аграриям придется вновь обращаться за поддержкой к государству.