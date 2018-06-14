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Дмитрий Медведев: Пенсионный возраст для мужчин повысят до 65 лет, для женщин — до 63 лет

УрБК, Москва, 14.06.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина озвучил параметры увеличения пенсионного возраста в России, сообщает «Коммерсантъ».



По его словам, реформа будет проводиться в два этапа, начиная с 2019 года. Предполагается, что пенсионный возраст для мужчин будет увеличен к 2028 году до 65 лет, для женщин — до 63 лет к 2034 году.



Ранее в Госдуме заявляли о том, что ко второму чтению законопроект о повышении пенсионного возраста может быть смягчен.

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