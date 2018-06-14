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В Челябинской области число выданных в январе-апреле новых кредитных карт увеличилось на 71,1%

УрБК, Челябинск, 14.06.2018. В январе-апреле 2018 года в Челябинской области выдано 76 718 новых кредитных карт, что на 71,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России общее количество выданных новых кредитных карт в январе-апреле текущего года составило 2,82 млн ед., увеличившись на 60,6% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года. Лидерами по числу выданных новых карт стали Москва (169,6 тыс. ед.), Московская область (131 тыс. ед.), Краснодарский край (108,9 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (98,2 тыс. ед.).



По данным НБКИ, наибольший рост пришелся на категорию граждан старше 50 лет: от 50 до 59 лет — на 70,9%, а старше 60 лет — на 101,9%. В свою очередь, наименее значительными темпами выдача карт росла в сегменте заемщиков до 30 лет — на 45,6%.



«Хотя мы и отмечаем снижение доли «молодежи» в общей структуре заемщиков, выдача новых кредитных карт данной категории граждан растет, причем достаточно серьезными темпами. Несмотря на то, что молодые люди в возрасте до 30 лет — самая рискованная для кредитования возрастная группа заемщиков, именно эти граждане являются резервом для роста розничного кредитования в будущем, в том числе в обеспеченном кредитовании — ипотеке и автокредитах. В свою очередь, более существенный рост выдачи кредитных карт гражданам старше 50 лет объясняется тем, что этим людям свойственно более ответственное отношение ко всем аспектам жизнедеятельности, включая финансовый. Именно поэтому граждане старше 50 лет — одна из наименее рискованных для кредитования возрастных категорий заемщиков», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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