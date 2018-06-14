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Cуд отказался отменить решение о блокировке Telegram в России

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Мосгорсуд отказался отменить решение о блокировке в России мессенджера Telegram, передает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.



«Решение суда первой инстанции оставить без изменения», — огласила решение судья, отклонив жалобу защиты.



Теперь решение официально вступило в законную силу. Однако право претворять его в жизнь Роскомнадзор получил сразу после решения суда первой инстанции в рамках отдельной процедуры.



Защита Telegram настаивает, что соответствующий приказ ФСБ был принят с превышением полномочий и устанавливает внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц. Эта ситуация, по оценке адвокатов, «угрожает безопасности граждан».



В ФСБ и Роскомнадзоре в свою очередь заявляют, что из-за отказа Telegram соблюдать закон под угрозой оказываются простые люди, поскольку мессенджер, по заявлению спецслужбы, активно используют террористы при координации своих атак. Аргументацию Telegram, что предоставить ключи ФСБ технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.



Напомним, Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования.

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