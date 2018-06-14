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Суд рассмотрит иск о банкротстве бывшего арендатора кинотеатра «Колизей» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о банкротстве ООО «Новое кино», около 15 лет управлявшего кинотеатром «Колизей» в Екатеринбурге. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующий документ поступил в суд 13 июня 2018 года. Заявителем по делу выступает администрация Екатеринбурга, сумма исковых требований составляет 1 млн 568 тыс. руб.



Напомним, ООО «Новое кино» арендовало КТ «Колизей» до 2016 года, когда администрация Екатеринбурга приняла решение не продлять срок аренды. После этого в течение длительного времени компанию пытались в судебном порядке «выселить» из здания кинотеатра, которое было передано в управление директору ЕМУП «Салют» Сергею Федякову.

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