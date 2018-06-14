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В Госдуме назвали сроки внесения на рассмотрение законопроекта о пенсионном возрасте

УрБК, Москва, 14.06.2018. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ожидает внесения законопроекта о повышении пенсионного возраста сразу после его рассмотрения на заседании правительства РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».



По мнению Я. Нилова, документ может быть внесен в Госдуму либо вечером 14 июня 2018 года, либо утром 15 июня 2018 года.



Депутат добавил, что ко второму чтению законопроект может быть смягчен, но содержание документа парламентарий уточнять не стал.

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