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В Госдуме назвали сроки внесения на рассмотрение законопроекта о пенсионном возрасте
14 июнь 2018 (13:19)
УрБК, Москва, 14.06.2018. Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов ожидает внесения законопроекта о повышении пенсионного возраста сразу после его рассмотрения на заседании правительства РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Я. Нилова, документ может быть внесен в Госдуму либо вечером 14 июня 2018 года, либо утром 15 июня 2018 года.
Депутат добавил, что ко второму чтению законопроект может быть смягчен, но содержание документа парламентарий уточнять не стал.
По мнению Я. Нилова, документ может быть внесен в Госдуму либо вечером 14 июня 2018 года, либо утром 15 июня 2018 года.
Депутат добавил, что ко второму чтению законопроект может быть смягчен, но содержание документа парламентарий уточнять не стал.
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