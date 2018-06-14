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Компания «Брусника-Екатеринбург» выплатит дольщику почти 3,5 млн рублей за несвоевременно сданную квартиру
14 июнь 2018 (12:55)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с ООО «Брусника-Екатеринбург» 3 млн 445 тыс. руб. в пользу дольщика за несвоевременно сданную квартиру. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
В феврале 2015 года гражданин заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Брусника-Урал», которое впоследствии было переименовано в «Брусника-Екатеринбург». Однокомнатную квартиру в жилом районе «Солнечный» мужчине обязались передать не позднее марта 2017 года. Клиент в полном объеме оплатил ее стоимость — 2 330 тыс. руб. Однако в ноябре 2017 года квартира так и не была передана покупателю.
Гражданин направил застройщику уведомление об отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве в одностороннем порядке и о возвращении ему денежных средств. ООО «Брусника-Екатеринбург» денежные средства возвращать отказалось, после чего мужчина обратился с исковым заявлением в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Истец просил взыскать с компании денежные средства, уплаченные по договору участия в долевом строительстве, в сумме 2 млн 330 тыс. руб., проценты за пользование указанными денежными средствами — 1 млн 045 тыс. руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. В судебном заседании мужчина подтвердил, что срок передачи квартиры нарушен на 11 месяцев, а недостатки, обнаруженные при ее осмотре, так и не устранены.
В суд первой инстанции ответчик представил документы о том, что на момент обращения истца в суд строительство дома было завершено. Также судом были приняты во внимание фактически установленные обстоятельства, в том числе частичное устранение недостатков в августе 2017 года.
Исследовав все доказательства, Октябрьский районный суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований. С ООО «Брусника-Екатеринбург» в пользу покупателя взысканы денежные средства в размере 2 330 тыс. руб., проценты — 700 тыс. руб., компенсация морального вреда — 3 тыс. руб., штраф за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя — 400 тыс. руб. В счет возмещения расходов по оплате услуг представителя с ответчика взыскано 12 тыс. руб. Также ООО «Брусника-Екатеринбург» выплатит в доход местного бюджета госпошлину — 23,6 тыс. руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.
Истец не согласился с данным решением, указав в апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, на необъективность оценки размера ущерба, причиненного ему. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения.
В феврале 2015 года гражданин заключил договор участия в долевом строительстве с ООО «Брусника-Урал», которое впоследствии было переименовано в «Брусника-Екатеринбург». Однокомнатную квартиру в жилом районе «Солнечный» мужчине обязались передать не позднее марта 2017 года. Клиент в полном объеме оплатил ее стоимость — 2 330 тыс. руб. Однако в ноябре 2017 года квартира так и не была передана покупателю.
Гражданин направил застройщику уведомление об отказе от исполнения договора участия в долевом строительстве в одностороннем порядке и о возвращении ему денежных средств. ООО «Брусника-Екатеринбург» денежные средства возвращать отказалось, после чего мужчина обратился с исковым заявлением в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
Истец просил взыскать с компании денежные средства, уплаченные по договору участия в долевом строительстве, в сумме 2 млн 330 тыс. руб., проценты за пользование указанными денежными средствами — 1 млн 045 тыс. руб., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. В судебном заседании мужчина подтвердил, что срок передачи квартиры нарушен на 11 месяцев, а недостатки, обнаруженные при ее осмотре, так и не устранены.
В суд первой инстанции ответчик представил документы о том, что на момент обращения истца в суд строительство дома было завершено. Также судом были приняты во внимание фактически установленные обстоятельства, в том числе частичное устранение недостатков в августе 2017 года.
Исследовав все доказательства, Октябрьский районный суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований. С ООО «Брусника-Екатеринбург» в пользу покупателя взысканы денежные средства в размере 2 330 тыс. руб., проценты — 700 тыс. руб., компенсация морального вреда — 3 тыс. руб., штраф за невыполнение в добровольном порядке требований потребителя — 400 тыс. руб. В счет возмещения расходов по оплате услуг представителя с ответчика взыскано 12 тыс. руб. Также ООО «Брусника-Екатеринбург» выплатит в доход местного бюджета госпошлину — 23,6 тыс. руб. В удовлетворении остальной части иска отказано.
Истец не согласился с данным решением, указав в апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, на необъективность оценки размера ущерба, причиненного ему. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменения.
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