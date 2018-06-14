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Банк России попросил болельщиков не реагировать на sms-сообщения оргкомитета FIFA-2018

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Банк России выпустил памятку, как не стать жертвой мошенников для гостей Чемпионата мира по футболу, который стартует сегодня в РФ.



Среди рекомендаций регулятора — не передавать платежную карту посторонним людям при расчетах в магазинах, не снимать наличные в банкоматах, расположенных в малолюдных и плохо освещенных местах, не обменивать валюту на улице, не переходить по ссылкам в сообщениях от незнакомых контактов, проверять банкноты на подлинность.



«Не реагируйте на sms-сообщения, электронные письма или звонки государственных структур, Банка России или оргкомитета FIFA-2018, если вас просят совершить какие-либо платежи. Такие организации не обращаются к гражданам с подобными предложениями», ― рекомендуют в Центробанке.



В случае получения подозрительной купюры сотрудники регулятора советуют не расплачиваться ей, а сдать на бесплатную экспертизу в любом банке.



«В помощь иностранным болельщикам накануне Чемпионата мира по футболу Банк России выпустил мобильное приложение, у которого есть англоязычная версия. С его помощью можно узнать больше о банкнотах и понять, как проверить их на подлинность. Для повышения кибербезопасности Банком России был разработан пакет рекомендаций для того, чтобы банки смогли подготовить свою инфраструктуру к обслуживанию большого количества гостей и участников ЧМ-2018. Всего в Свердловской области функционирует больше тысячи банковских учреждений, около 5,8 тыс. банкоматов и платежных терминалов и свыше 81 тыс. электронных терминалов в организациях торговли и услуг», — отметила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Татьяна Ильина.

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