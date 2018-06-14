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В Екатеринбурге в строящемся жилом комплексе «Мельница» обвалилась опалубка
14 июнь 2018 (11:50)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Екатеринбурге в строящемся жилом многоэтажном комплексе «Мельница» по ул. Челюскинцев, 108 обвалилась опалубка.
«За мукомольным комбинатом в строящемся доме не выдержала опалубка», — рассказал в своем сообщении в Facebook житель Екатеринбурга Михаил Павличенко.
Скриншот записи Михаила Павличенко в Facebook
Отметим, что генеральным подрядчиком строительства дома на площадке бывшего мукомольного комбината выступает ООО «АстраСтройКомплекс» (ГК «Астра»), застройщиком является ООО «Проспект Девелопмент».
В указанных компаниях оперативно предоставить комментарий по данной ситуации не смогли.
«За мукомольным комбинатом в строящемся доме не выдержала опалубка», — рассказал в своем сообщении в Facebook житель Екатеринбурга Михаил Павличенко.
Скриншот записи Михаила Павличенко в Facebook
Отметим, что генеральным подрядчиком строительства дома на площадке бывшего мукомольного комбината выступает ООО «АстраСтройКомплекс» (ГК «Астра»), застройщиком является ООО «Проспект Девелопмент».
В указанных компаниях оперативно предоставить комментарий по данной ситуации не смогли.
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