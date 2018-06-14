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В Екатеринбурге в строящемся жилом комплексе «Мельница» обвалилась опалубка

14 июнь 2018 (11:50)

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Екатеринбурге в строящемся жилом многоэтажном комплексе «Мельница» по ул. Челюскинцев, 108 обвалилась опалубка.

«За мукомольным комбинатом в строящемся доме не выдержала опалубка», — рассказал в своем сообщении в Facebook житель Екатеринбурга Михаил Павличенко.

В Екатеринбурге в строящемся жилом комплексе «Мельница» обвалилась опалубка

Скриншот записи Михаила Павличенко в Facebook

Отметим, что генеральным подрядчиком строительства дома на площадке бывшего мукомольного комбината выступает ООО «АстраСтройКомплекс» (ГК «Астра»), застройщиком является ООО «Проспект Девелопмент».

В указанных компаниях оперативно предоставить комментарий по данной ситуации не смогли.

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