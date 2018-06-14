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Аргентинские заключенные начали голодать из-за ЧМ-2018

Заключенные аргентинских тюрем устроили голодовку, чтобы им разрешили посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу в России, сообщает «Советский спорт».



По информации Publimetro,в тюрьме в течение трех дней сломан телевизионный кабель, который работники тюрьмы чинить отказываются.



«Мы приняли решение не принимать питание в полдень и вечером до тех пор, пока нам не решат эту проблему», — заявили заключенные в своем протесте.



В суде данное заявление рассматривать не стали.

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