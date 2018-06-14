Дайджест
Хоккеист Александр Овечкин выставит на торги станок, которым сбрил бороду
14 июнь 2018 (11:35)
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выставит на торги бритвенный станок, которым он сбрил бороду, сообщает ТАСС.
Станок будет продан на благотворительном аукционе, а деньги будут направлены организации, которая занимается поддержкой хоккейных команд для детей с ограниченными возможностями. Отмечается, что бороду Овечкин отращивал на протяжении всего розыгрыша главного трофея НХЛ.
В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найтс» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.
Станок будет продан на благотворительном аукционе, а деньги будут направлены организации, которая занимается поддержкой хоккейных команд для детей с ограниченными возможностями. Отмечается, что бороду Овечкин отращивал на протяжении всего розыгрыша главного трофея НХЛ.
В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найтс» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.
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