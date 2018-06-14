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Хоккеист Александр Овечкин выставит на торги станок, которым сбрил бороду

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выставит на торги бритвенный станок, которым он сбрил бороду, сообщает ТАСС.



Станок будет продан на благотворительном аукционе, а деньги будут направлены организации, которая занимается поддержкой хоккейных команд для детей с ограниченными возможностями. Отмечается, что бороду Овечкин отращивал на протяжении всего розыгрыша главного трофея НХЛ.



В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. В финальной серии «столичные» обыграли новичка лиги «Вегас Голден Найтс» с общим счетом 4-1. По итогам розыгрыша плей-офф Овечкин был признан самым ценным игроком.

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