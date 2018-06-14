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В Подмосковье на полицейских сбросили 40 тонн воды

14 июнь 2018 (11:35)

В Ногинске Московской области самолет Ил-76 сбросил 40 тонн воды на сотрудников ГИБДД, сообщает «Лента.ру».

В тот момент авиация МЧС выполняла демонстрационный полет. Экипаж должен был сбросить около 40 тонн воды на лесной массив, но промахнулся.

Мощный поток обрушился на трассу, окатив автомобили ГИБДД и инспектора, который как раз в этот момент вышел из машины.

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