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Президент Македонии отказался от переименования страны

Президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать договор с Грецией о переименовании возглавляемого им государства, сообщает РИА Новости.



По словам Иванова, он не намерен подписывать подобное соглашение. «Мое решение окончательное, и я не поддамся никакому давлению, шантажу или угрозам. Я не буду поддерживать или подписывать такое наносящее ущерб соглашение», — заявил он.



Президент также отметил, что возможное членство Македонии в Евросоюзе и НАТО не является достаточным оправданием для подписания «плохого соглашения». Иванов добавил, что договор нарушает законы и конституцию страны и неприемлем.



О новом названии страны — Республика Северная Македония — 12 июня после многих лет протестов и переговоров договорились греческий и македонский премьер-министры — Алексис Ципрас и Зоран Заев соответственно. Сообщалось, что стороны отказались в том числе от названий Верхняя Македония или Новая Македония.



Документ должно утвердить правительство. Президент Македонии имеет право наложить вето на сделку. После утверждения в том числе греческой стороной Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией, хотя в 2011-м Международный суд ООН принял решение, что Афины не имеют права этого делать.

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