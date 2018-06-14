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В гостиницах Свердловской области выявили 16 случаев завышения цен на период ЧМ-2018
14 июнь 2018 (11:31)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области на 13 июня проверило 227 сайтов хозяйствующих субъектов, провело 283 внеплановые проверки, по результатам которых выявило 16 случаев завышения цен в гостиницах региона на период ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, предельно допустимые цены были установлены распоряжением правительства РФ для всех российских городов, принимающих ЧМ, на период его проведения.
По итогам надзорных мероприятий три хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ (ООО «Максим Отель-Урал», ООО «Отель Скай», ООО ГРК «Евразия»), шесть — по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (ИП Гаврюшин С.В., ООО «Халмакс», ООО «Август отель», ООО «Кочнев и Компания», ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка», ИП Земцова В.В.).
Кроме того, семи хозяйствующим субъектам (ООО «Максим Отель-Урал», ООО «Хотел Девелопмент Компани», ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Евразия», ООО «Луна», ООО «Авторская гостиница», ООО «Гамаюн», ООО «Ричмонд») выданы предостережения на основании положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Также выявлено12 фактов оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания (ООО «Будда», ИП Шагбазян И.А., ИП Бирюкова А.Д., ООО «ГАРАНД», АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», ООО «База отдыха «Таватуй», ИП Масленникова Г.А.).
Всего за нарушения в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг гостиничного обслуживания вынесено 98 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составляет 276 тыс. 240 руб.
По факту сдачи в наем средств размещения лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в отношении трех физических лиц направлена информация в УФНС по Свердловской области для проверки соблюдения данными лицами налоговых обязательств и декларирования полученных доходов.
Напомним, предельно допустимые цены были установлены распоряжением правительства РФ для всех российских городов, принимающих ЧМ, на период его проведения.
По итогам надзорных мероприятий три хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ (ООО «Максим Отель-Урал», ООО «Отель Скай», ООО ГРК «Евразия»), шесть — по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (ИП Гаврюшин С.В., ООО «Халмакс», ООО «Август отель», ООО «Кочнев и Компания», ОАО «Гостиничный комплекс «Славянка», ИП Земцова В.В.).
Кроме того, семи хозяйствующим субъектам (ООО «Максим Отель-Урал», ООО «Хотел Девелопмент Компани», ООО «Гостинично-развлекательный комплекс «Евразия», ООО «Луна», ООО «Авторская гостиница», ООО «Гамаюн», ООО «Ричмонд») выданы предостережения на основании положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Также выявлено12 фактов оказания гостиничных услуг при отсутствии свидетельства о присвоении средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, вынесено 8 постановлений о назначении административного наказания (ООО «Будда», ИП Шагбазян И.А., ИП Бирюкова А.Д., ООО «ГАРАНД», АО «Санаторий-профилакторий «Лукоморье», ООО «База отдыха «Таватуй», ИП Масленникова Г.А.).
Всего за нарушения в сфере защиты прав потребителей при оказании услуг гостиничного обслуживания вынесено 98 постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составляет 276 тыс. 240 руб.
По факту сдачи в наем средств размещения лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в отношении трех физических лиц направлена информация в УФНС по Свердловской области для проверки соблюдения данными лицами налоговых обязательств и декларирования полученных доходов.
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