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Часть территории для ледовой арены УГМК в Екатеринбурге оказалась ненадежна для застройки
14 июнь 2018 (11:09)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Выбранная для строительства ледовой арены УГМК площадка в Екатеринбурге оказалась технически подтопленной. Об этом говорится в документации к публичным слушаниям, которые пройдут 29 июня 2018 года.
Как следует из материалов, специалисты не могут дать точный прогноз по изменению уровня подземных вод в случае застройки.
«В процессе эксплуатации объекта количество техногенной составляющей еще более увеличится вследствие работы новых водонесущих сетей. Точный прогноз максимальных уровней в современных условиях нарушенного гидродинамического режима без стационарных наблюдений невозможен. Таким образом, территория проектируемого строительства относится к подтопленной в техногенно измененных условиях», — заключили эксперты.
Напомним, что УГМК планирует построить ледовую арену в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта на месте недостроенной телебашни. 31 мая 2018 года на губернаторском градсовете застройщику предложили подыскать более подходящую площадку для строительства спорткомплекса.
Как следует из материалов, специалисты не могут дать точный прогноз по изменению уровня подземных вод в случае застройки.
«В процессе эксплуатации объекта количество техногенной составляющей еще более увеличится вследствие работы новых водонесущих сетей. Точный прогноз максимальных уровней в современных условиях нарушенного гидродинамического режима без стационарных наблюдений невозможен. Таким образом, территория проектируемого строительства относится к подтопленной в техногенно измененных условиях», — заключили эксперты.
Напомним, что УГМК планирует построить ледовую арену в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта на месте недостроенной телебашни. 31 мая 2018 года на губернаторском градсовете застройщику предложили подыскать более подходящую площадку для строительства спорткомплекса.
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