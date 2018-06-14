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Часть территории для ледовой арены УГМК в Екатеринбурге оказалась ненадежна для застройки

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Выбранная для строительства ледовой арены УГМК площадка в Екатеринбурге оказалась технически подтопленной. Об этом говорится в документации к публичным слушаниям, которые пройдут 29 июня 2018 года.



Как следует из материалов, специалисты не могут дать точный прогноз по изменению уровня подземных вод в случае застройки.



«В процессе эксплуатации объекта количество техногенной составляющей еще более увеличится вследствие работы новых водонесущих сетей. Точный прогноз максимальных уровней в современных условиях нарушенного гидродинамического режима без стационарных наблюдений невозможен. Таким образом, территория проектируемого строительства относится к подтопленной в техногенно измененных условиях», — заключили эксперты.



Напомним, что УГМК планирует построить ледовую арену в границах улиц Куйбышева — Розы Люксембург — Декабристов — 8 Марта на месте недостроенной телебашни. 31 мая 2018 года на губернаторском градсовете застройщику предложили подыскать более подходящую площадку для строительства спорткомплекса.

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