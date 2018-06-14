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Правительство РФ сегодня обсудит законопроект о повышении пенсионного возраста

УрБК, Москва, 14.06.2018. Правительство РФ подготовило законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Как следует из сообщения на сайте кабмина, инициативу обсудят сегодня, 14 июня 2018 года, на заседании.



Документ носит название «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Пока в правительстве не раскрывают детали поправок, но судя по всему, речь идет о повышении пенсионного возраста.



В первом чтении законопроект может быть принят уже в весеннюю сессию, а окончательный вариант пенсионной реформы планируется утвердить осенью этого года.

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