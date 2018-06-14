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«Уральские авиалинии» перевезли более 3 млн человек с начала 2018 года

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» подвела итоги работы за пять месяцев текущего 2018 года.



Как сообщает пресс-служба перевозчика, с начала года авиакомпания перевезла 3 млн 022 тыс. 946 человек, что на 19% больше аналогичного показателя 2017 года.



В период с 1 января по 31 мая 2018 года самолеты авиакомпании выполнили 22 тыс. 034 рейса: 12 тыс. 019 — по России, 4 тыс. 931 — по СНГ, 5 тыс. 084 — за рубеж. Количество выполненных рейсов выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.



В мае 2018 года услугами «Уральских авиалиний» воспользовались 736 тыс. 078 пассажиров, что на 9% выше показателя мая 2017 года. Всего за этот месяц было выполнено 5 тыс. 201 рейс, из которых 2 тыс. 673 рейса по России, 1 тыс. 034 — в страны СНГ и 1 тыс. 494 рейса — в страны дальнего зарубежья.



Пассажирооборот за май составил 1 764 131 тыс. пассажирокилометров.

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