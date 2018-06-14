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«Ромир»: Более 90% россиян не поддерживают повышение пенсионного возраста
14 июнь 2018 (09:25)
УрБК, Москва, 14.06.2018. Большинство россиян не поддерживают планы правительства РФ по повышению пенсионного возраста. Реформу одобряют только 8% граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.
Напомним, что сегодня, 14 июня 2018 года, правительство РФ может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста.
Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (92%) не одобряют инициативу правительства об увеличении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Наибольшее понимание идеи правительства проявила только молодежь 18-24 лет, где уровень поддержки доходит до 12%. В остальных возрастных группах уровень неприятия достигает 92-93%.
Напомним, что сегодня, 14 июня 2018 года, правительство РФ может внести в Госдуму законопроект о повышении в России пенсионного возраста.
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