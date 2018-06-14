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Полностью потушен пожар на бывшем хладокомбинате в Нижнем Тагиле
14 июнь 2018 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2018. Пожар на бывшем хладокомбинате в Нижнем Тагиле полностью потушили только на пятые сутки после возгорания.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сегодня, 14 июня 2018 года, в 08.20 по местному времени пожарные завершили работы по проливке тлеющего утеплителя.
Напомним, что одноэтажное здание бывшего хладокомбината на улице Вогульской загорелось вечером 9 июня. Тушение открытого огня заняло у спасателей более 9 часов. Площадь пожара составила 470 кв. м.
Впоследствии выяснилось, что утеплитель в помещениях здания сделан из торфа, который продолжал тлеть после ликвидации открытого пламени.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сегодня, 14 июня 2018 года, в 08.20 по местному времени пожарные завершили работы по проливке тлеющего утеплителя.
Напомним, что одноэтажное здание бывшего хладокомбината на улице Вогульской загорелось вечером 9 июня. Тушение открытого огня заняло у спасателей более 9 часов. Площадь пожара составила 470 кв. м.
Впоследствии выяснилось, что утеплитель в помещениях здания сделан из торфа, который продолжал тлеть после ликвидации открытого пламени.
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