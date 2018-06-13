Новости дня
Госэкспертиза одобрила проект реставрации бывшего здания Института философии и права УрО РАН
13 июнь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Государственная экспертиза одобрила проект реставрации здания на перекрестке улиц 8 Марта и Декабристов в Екатеринбурге, где ранее располагался Институт философии и права. Соответствующий документ размещен на сайте управления по охране объектов культурного наследия Свердловской области.
«Проект предполагает выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования под воскресную школу и церковную лавку с часовней», — говорится в документе.
Здание на 8 марта, 68 было построено в 1814 году как гостиница для паломников Ново-тихвинского монастыря. До недавнего времени там располагался Институт философии и права УрО РАН. В начале 2010-х годов институт из здания выехал, а в 2017 году особняк окончательно передали в собственность РПЦ.
«Проект предполагает выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования под воскресную школу и церковную лавку с часовней», — говорится в документе.
Здание на 8 марта, 68 было построено в 1814 году как гостиница для паломников Ново-тихвинского монастыря. До недавнего времени там располагался Институт философии и права УрО РАН. В начале 2010-х годов институт из здания выехал, а в 2017 году особняк окончательно передали в собственность РПЦ.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Здание гостиницы «Исеть» передали в собственность Свердловской области
- Cуд прекратил производство по делу о сносе Успенской церкви в Екатеринбурге
- В Екатеринбурге выставили на продажу «Дом А. И. Меньшиковой» за 7,2 млн рублей
- В Екатеринбурге бывшее здание Института философии и права УрО РАН передали РПЦ
- Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия: одна из основных причин утраты объектов культурного наследия — их неприспособленность для современного использования