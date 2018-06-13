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Госэкспертиза одобрила проект реставрации бывшего здания Института философии и права УрО РАН

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Государственная экспертиза одобрила проект реставрации здания на перекрестке улиц 8 Марта и Декабристов в Екатеринбурге, где ранее располагался Институт философии и права. Соответствующий документ размещен на сайте управления по охране объектов культурного наследия Свердловской области.



«Проект предполагает выполнение работ по ремонту, реставрации и приспособлению объекта культурного наследия для современного использования под воскресную школу и церковную лавку с часовней», — говорится в документе.



Здание на 8 марта, 68 было построено в 1814 году как гостиница для паломников Ново-тихвинского монастыря. До недавнего времени там располагался Институт философии и права УрО РАН. В начале 2010-х годов институт из здания выехал, а в 2017 году особняк окончательно передали в собственность РПЦ.

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