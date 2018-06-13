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Администрация Екатеринбурга исполнила предписание УФАС о нестационарных объектах торговли

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Администрация Екатеринбурга исполнила предписание Свердловского УФАС по делу о нестационарных объектах торговли и внесла правки в нормативные документы. Соответствующее постановление опубликовано в «Вечернем Екатеринбурге».



В частности, документ признает утратившими силу критерии включения мест размещения нестационарных объектов в схему на 2017-2018 годы.



Напомним, антимонопольное ведомство признало факт нарушения администрацией города статьи 15 закона о торговой деятельности. По версии надзорного органа, разработанная в Екатеринбурге схема размещения нестационарных объектов на 2017-2018 год и еще несколько нормативных документов противоречат федеральному законодательству, Градостроительному кодексу РФ и региональным нормативным документам.



Администрация Екатеринбурга не согласилась с решением УФАС и попыталась обжаловать его в суде. Арбитражный суд Свердловской области и Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признали решение Управления законным и обоснованным, отказав в удовлетворении заявленных администрацией уральской столицы требований.

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