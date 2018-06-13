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Пассажиропоток российских авиакомпаний с начала 2018 года вырос на 11,3%
13 июнь 2018 (17:11)
УрБК, Москва, 13.06.2018. Объем пассажироперевозок российских авиакомпаний с января по май 2018 года увеличился на 11,3% по отношению к аналогичным показателям прошлого года, свидетельствуют данные Росавиации.
За пять месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли 39,9 млн человек.
В целом в мае 2018 года пассажиропоток вырос на 7,9% по отношению к маю 2017 года.
За пять месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли 39,9 млн человек.
В целом в мае 2018 года пассажиропоток вырос на 7,9% по отношению к маю 2017 года.
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