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Пассажиропоток российских авиакомпаний с начала 2018 года вырос на 11,3%

УрБК, Москва, 13.06.2018. Объем пассажироперевозок российских авиакомпаний с января по май 2018 года увеличился на 11,3% по отношению к аналогичным показателям прошлого года, свидетельствуют данные Росавиации.



За пять месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли 39,9 млн человек.



В целом в мае 2018 года пассажиропоток вырос на 7,9% по отношению к маю 2017 года.

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