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Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жителя Челябинска за хулиганство во время перелета из Екатеринбурга в Анталью

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Челябинска Сергея Азарова, нарушившего общественный порядок на воздушном судне авиакомпании «Россия» во время перелета по маршруту «Екатеринбург — Анталья».



Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на воздушном транспорте».



Следствием и судом установлено, что 27 марта 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, используя нецензурную брань, вступал в конфликт с пассажирами и бортпроводниками. При этом он не реагировал на замечания членов экипажа и пассажиров воздушного судна. Тем самым нарушитель порядка вызвал у присутствующих на борту самолета граждан беспокойство и опасение за безопасность полета.



Суд прекратил уголовное дело и назначил С. Азарову наказание в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. руб. В пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что в данном случае основание прекращения уголовного дела не является реабилитирующим.

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