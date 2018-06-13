Новости дня

Военные ЦВО запустят в Екатеринбурге средства для радиоэлектронной борьбы с беспилотниками

13 июнь 2018 (16:18)

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Несанкционированные запуски беспилотников в Екатеринбурге будут подавлять военнослужащие Центрального военного округа, сообщают в пресс-службе ЦВО.

Для этого в Центральный военный округ поступили комплексы радиоэлектронного противодействия беспилотникам — «Силок». С помощью аппаратуры военнослужащие будут отслеживать запуски дронов и пресекать полет через рабочие частоты.

На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге вводятся ограничения на полеты беспилотников. За нарушение запрета пилоты дронов могут быть оштрафованы на сумму до 3 тыс. руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: