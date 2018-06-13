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Месси ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной после чемпионата мира 2018 года. Его слова приводит Sport.



«Это зависит от того, как мы сыграем и как все сложится для нас. Поражения в трех финалах осложнили наши отношения с аргентинской прессой. Мы по-разному смотрим на значимость выхода в финал. Выйти туда непросто, нужно ценить это», — сказал Месси.



В марте форвард поделился ожиданиями от предстоящего мундиаля. «Мы чувствуем, что если мы не станем чемпионами сейчас, то уже не будем ими никогда», — отмечал он.



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