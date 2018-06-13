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В Грузии начались массовые акции протеста

В Тбилиси возобновились акции протеста местных жителей, требующих «восстановления справедливости» в деле об убийстве 16-летних школьников. Об этом сообщает «Интерфакс».



Накануне участники акции приняли решение установить палатки на проезжей части главной улицы Тбилиси — проспекта Руставели. Первоначально полиция не препятствовала действиям протестующих, но утром 11 июня стражи порядка окружили две палатки железными ограждениями, после чего задержали несколько человек. Одним из задержанных оказался Звиад Куправа — ближайший соратник отца убитого школьника Зазы Саралидзе. Тбилисский городской суд приговорил его и еще трех человек к 14-дневному заключению за административное правонарушение.

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