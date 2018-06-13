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Джефф Монсон получил паспорт гражданина РФ

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон получил паспорт гражданина Российской Федерации. Как сообщает ТАСС, документ ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Церемония прошла в красногорском парке «Патриот». «Я, Джефф Монсон, осознанно принимаю гражданство Российской Федерации. Клянусь соблюдать законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства, защищать свободу и независимость РФ и ее граждан, уважать ее культуру, историю и традиции», — пообещал Монсон.



47-летний Монсон родился в США, в 2016 году боец получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики. В конце мая 2018 года он получил российское гражданство.

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