Дайджест
ВСУ не способны вести боевые действия с Россией
13 июнь 2018 (16:17)
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вести боевые действия с Россией. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на старшего офицера штаба операции Объединенных сил (ООС).
По его словам, в случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» такую войну. «У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией», — подчеркнул собеседник издания.
Он также добавил, что Киев не располагает достаточным военным контингентом на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.
По его словам, в случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» такую войну. «У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией», — подчеркнул собеседник издания.
Он также добавил, что Киев не располагает достаточным военным контингентом на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.
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