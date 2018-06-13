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ВСУ не способны вести боевые действия с Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вести боевые действия с Россией. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на старшего офицера штаба операции Объединенных сил (ООС).



По его словам, в случае конфликта с Москвой ни украинское государство, ни армия «не потянут» такую войну. «У Украины просто нет столько боеспособных подразделений, чтобы вести полноценные сражения с Россией», — подчеркнул собеседник издания.



Он также добавил, что Киев не располагает достаточным военным контингентом на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей.



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