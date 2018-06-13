Дайджест
В футбольном приложении выявили инструменты для скрытой слежки
13 июнь 2018 (16:16)
В популярном приложении для футбольных болельщиков La Liga обнаружили инструменты для скрытой слежки за пользователями. Об этом сообщает El Pais.
В ходе установки на смартфоны под управлением Android программа запрашивала доступ к микрофону и датчику GPS. Это значит, что La Liga может в любой момент прослушать все разговоры пользователя, а вместе с тем определить его точное местоположение.
Юзеры заметили эти спорные пункты в пользовательском соглашении приложения, после чего обратились к разработчикам с претензиями в социальных сетях.
В ходе установки на смартфоны под управлением Android программа запрашивала доступ к микрофону и датчику GPS. Это значит, что La Liga может в любой момент прослушать все разговоры пользователя, а вместе с тем определить его точное местоположение.
Юзеры заметили эти спорные пункты в пользовательском соглашении приложения, после чего обратились к разработчикам с претензиями в социальных сетях.
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