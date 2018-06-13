Группа ЧТПЗ делится опытом с москвичами

Фотография пресс-службы Группы ЧТПЗ

Фотография пресс-службы Группы ЧТПЗ

Инновационное производство Группы ЧТПЗ на Урале посетили с деловым визитом представители департамента образования Москвы, союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и ведущих профессиональных учебных заведений столицы. Гости не только увидели работу цехов Первоуральского новотрубного завода, но и узнали о системе подготовки кадров для работы на предприятиях Группы, основу которой составляет корпоративная образовательная программа «Будущее Белой металлургии».Программа делового визита предусматривала экскурсию по цехам Белой металлургии Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) и Образовательный центр Группы ЧТПЗ.Гости побывали в одном из самых высокотехнологичных производственных комплексов в России по выпуску трубной заготовки — электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32», а также в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента. В Образовательном центре делегация познакомилась с роботизированными технологиями и трубопрокатными станами, на которых проходят практику студенты программы «Будущее Белой металлургии».«В течение шести лет Группа ЧТПЗ на основе государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем реализует программу подготовки квалифицированных рабочих кадров «Будущее Белой металлургии». За это время подготовлено 545 выпускников для работы на современном металлургическом производстве компании. Будущие металлурги хорошо разбираются в роботизированных технологиях, умеют работать на станках с числовым программным управлением и владеют тремя-четырьмя рабочими профессиями», — подчеркнул управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.По словам московских экспертов, студенты образовательной программы Группы ЧТПЗ хорошо себя зарекомендовали, участвуя во всероссийских соревнованиях молодых профессионалов. Это свидетельствует о высоком качестве подготовки Белых металлургов на Урале.«Команда студентов программы «Будущее Белой металлургии» всегда хорошо заметна на всех чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). Группа ЧТПЗ взаимодействует с нашим движением с первых дней его появления в России. В копилке будущих металлургов более 40 успешных выступлений на чемпионатах классической ветки движения «Молодые профессионалы». Это показатель качества дуального обучения, которое получают студенты в учебном центре Группы ЧТПЗ, работы преподавателей и тренеров корпоративной образовательной программы», — прокомментировал заместитель генерального директора — технический директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Алексей Тымчиков.Отметим, что в 2017 году программа «Будущее Белой металлургии» запущена на юге Урала — соглашение о ее реализации заключено между правительством Челябинской области, Группой ЧТПЗ и Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом им. А.В. Яковлева. Специальности Белой металлургии в Южно-Уральском регионе получают 330 студентов.На сегодняшний день набор на новый учебный год ведется по специальностям: «обработка металлов давлением», «техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики», «сварочное производство», «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования», а также по профессии «токарь-универсал».В завершение экскурсии представителям среднего профобразования Москвы презентовали программу «Будущее Белой металлургии», систему ранней профориентационной работы со школьниками, которую ведут специалисты Образовательного центра. Также представители Группы ЧТПЗ поделились опытом взаимодействия с подшефной воинской частью в пос. Горный Щит Свердловской области, где выпускники проходит обязательную военную службу. По окончании обучения самые успешные из них будут приглашены работать на предприятия Белой металлургии.Напомним, стать студентами образовательной программы «Будущее Белой металлургии» могут выпускники девятых классов со всех регионов России. Зачисление проходит без вступительных экзаменов — по среднему баллу аттестата.