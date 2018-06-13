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Число производителей кирпича и ЖБИ в Свердловской области сократилось в 1,5-2 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Число заводов, которые производят кирпич и ЖБИ в Свердловской области, в последние годы сократилось в 1,5-2 раза. Об этом рассказал УрБК исполнительный директор СРО «Союз предприятий стройиндустрии в Свердловской области» Юрий Чумерин.



По его словам, заводы, которые не смогли провести техническое перевооружение, постепенно сворачивают производство.



«На рынке остаются самые конкурентоспособные предприятия. Это заводы, которые вовремя успели модернизировать. Сейчас они могут производить качественную продукцию при минимальных трудозатратах. Все остальные предприятия вынуждены закрываться. В частности, в настоящее время у нас осталось всего два реальных кирпичных завода — Богословский и Ревдинский. Раньше их было шесть-семь. Также достаточно тревожная ситуация в сегменте железобетонных изделий. Организации, которые работают по старым технологиям, не выдерживают конкуренции. Их место занимают современные компании, которые постепенно наращивают свою долю на рынке», — сообщил Юрий Чумерин.

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