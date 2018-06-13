Новости дня
Число производителей кирпича и ЖБИ в Свердловской области сократилось в 1,5-2 раза
13 июнь 2018 (15:35)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Число заводов, которые производят кирпич и ЖБИ в Свердловской области, в последние годы сократилось в 1,5-2 раза. Об этом рассказал УрБК исполнительный директор СРО «Союз предприятий стройиндустрии в Свердловской области» Юрий Чумерин.
По его словам, заводы, которые не смогли провести техническое перевооружение, постепенно сворачивают производство.
«На рынке остаются самые конкурентоспособные предприятия. Это заводы, которые вовремя успели модернизировать. Сейчас они могут производить качественную продукцию при минимальных трудозатратах. Все остальные предприятия вынуждены закрываться. В частности, в настоящее время у нас осталось всего два реальных кирпичных завода — Богословский и Ревдинский. Раньше их было шесть-семь. Также достаточно тревожная ситуация в сегменте железобетонных изделий. Организации, которые работают по старым технологиям, не выдерживают конкуренции. Их место занимают современные компании, которые постепенно наращивают свою долю на рынке», — сообщил Юрий Чумерин.
По его словам, заводы, которые не смогли провести техническое перевооружение, постепенно сворачивают производство.
«На рынке остаются самые конкурентоспособные предприятия. Это заводы, которые вовремя успели модернизировать. Сейчас они могут производить качественную продукцию при минимальных трудозатратах. Все остальные предприятия вынуждены закрываться. В частности, в настоящее время у нас осталось всего два реальных кирпичных завода — Богословский и Ревдинский. Раньше их было шесть-семь. Также достаточно тревожная ситуация в сегменте железобетонных изделий. Организации, которые работают по старым технологиям, не выдерживают конкуренции. Их место занимают современные компании, которые постепенно наращивают свою долю на рынке», — сообщил Юрий Чумерин.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На Урале закрываются строительные заводы
- До 10% свердловских производителей стройматериалов находятся в состоянии банкротства
- Юрий Чумерин: До 10% свердловских производителей стройматериалов находятся в состоянии банкротства
- Юрий Чумерин: С февраля 2016 года стоимость строительной арматуры в Екатеринбурге выросла в два раза
- Директор Союза предприятий стройиндустрии Свердловской области Юрий Чумерин: Согласно требованию Ростехнадзора, нам необходимо доукомплектовать компенсационный фонд СРО