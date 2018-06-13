В Перми при участии ГК «КОРТРОС» открыли памятник актеру Георгию Буркову

Фотография пресс-службы ГК «КОРТРОС»

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Перми, в парке строящегося жилого комплекса «Гулливер», возводимого компанией «КОРТРОС-Пермь», 8 июня 2018 года состоялось торжественное открытие единственного в России памятника знаменитому советскому актеру, заслуженному артисту РСФСР, уроженцу этого города Георгию Буркову. Об этом сообщает ГК «КОРТРОС».Событие приурочено сразу к двум юбилейным датам — 85-летию со дня рождения Буркова, которое отмечалось 31 мая, и 295-летию города Перми, которое будет праздноваться 12 июня. Памятник работы известного пермского скульптора Алексея Залазаева установлен в самом центре города.В открытии памятника приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель наблюдательного совета ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, глава Перми Дмитрий Самойлов, а также народная артистка РСФСР Валентина Талызина, которая снялась вместе с Георгием Бурковым в нескольких популярных фильмах, и родные актера.По словам В. Вексельберга, важно создавать монументы не только политикам, но и ярким, добрым людям.«Увы, слово памятник, у нас в последнее время ассоциируется с политическими деятелями, с руководителями государств, не так часто мы ставим памятники людям, которые, казалось бы, не сделали ничего сверх естественного, но остаются в наших сердцах, как носители чего-то доброго и важного. Георгий Иванович является удивительным представителем вечного добра и человечности. Я рад, что появилась возможность быть сопричастными к созданию не только сквера, но и памятника Георгию Буркову», — отметил В. Вексельберг.По словам президента ГК «КОРТРОС» Вениамина Голубицкого, компания «КОРТРОС» всегда старается наполнить каждый из реализуемых девелоперских проектов своим особым неповторимым духом.«Мы предлагаем людям не просто место жительства, но и наполняем содержанием саму ауру того места, где строятся жилые комплексы», — подчеркнул он.Монумент выполнен размером в полторы натуры, герой сидит с книгой в руке. По словам автора, небрежность позы демонстрирует простоту, открытость, «народность» актера и в то же время недосягаемость. Фигура из классической бронзы размещена на темно-сером постаменте.Отметим, Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми. За свою карьеру в кино он исполнил огромное множество самых разнообразных ролей, снискав любовь и признание миллионов зрителей. Самые известные из них — роли в картинах Василия Шукшина («Печки-лавочки» и «Калина красная»), Эльдара Рязанова («Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Гараж», «Ирония судьбы», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово»), Сергея Бондарчука («Они сражались за Родину»).