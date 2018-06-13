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В Перми при участии ГК «КОРТРОС» открыли памятник актеру Георгию Буркову
13 июнь 2018 (11:03)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Перми, в парке строящегося жилого комплекса «Гулливер», возводимого компанией «КОРТРОС-Пермь», 8 июня 2018 года состоялось торжественное открытие единственного в России памятника знаменитому советскому актеру, заслуженному артисту РСФСР, уроженцу этого города Георгию Буркову. Об этом сообщает ГК «КОРТРОС».
Событие приурочено сразу к двум юбилейным датам — 85-летию со дня рождения Буркова, которое отмечалось 31 мая, и 295-летию города Перми, которое будет праздноваться 12 июня. Памятник работы известного пермского скульптора Алексея Залазаева установлен в самом центре города.
В открытии памятника приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель наблюдательного совета ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, глава Перми Дмитрий Самойлов, а также народная артистка РСФСР Валентина Талызина, которая снялась вместе с Георгием Бурковым в нескольких популярных фильмах, и родные актера.
По словам В. Вексельберга, важно создавать монументы не только политикам, но и ярким, добрым людям.
«Увы, слово памятник, у нас в последнее время ассоциируется с политическими деятелями, с руководителями государств, не так часто мы ставим памятники людям, которые, казалось бы, не сделали ничего сверх естественного, но остаются в наших сердцах, как носители чего-то доброго и важного. Георгий Иванович является удивительным представителем вечного добра и человечности. Я рад, что появилась возможность быть сопричастными к созданию не только сквера, но и памятника Георгию Буркову», — отметил В. Вексельберг.
По словам президента ГК «КОРТРОС» Вениамина Голубицкого, компания «КОРТРОС» всегда старается наполнить каждый из реализуемых девелоперских проектов своим особым неповторимым духом.
«Мы предлагаем людям не просто место жительства, но и наполняем содержанием саму ауру того места, где строятся жилые комплексы», — подчеркнул он.
Монумент выполнен размером в полторы натуры, герой сидит с книгой в руке. По словам автора, небрежность позы демонстрирует простоту, открытость, «народность» актера и в то же время недосягаемость. Фигура из классической бронзы размещена на темно-сером постаменте.
Фотография пресс-службы ГК «КОРТРОС»
Отметим, Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми. За свою карьеру в кино он исполнил огромное множество самых разнообразных ролей, снискав любовь и признание миллионов зрителей. Самые известные из них — роли в картинах Василия Шукшина («Печки-лавочки» и «Калина красная»), Эльдара Рязанова («Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Гараж», «Ирония судьбы», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово»), Сергея Бондарчука («Они сражались за Родину»).
Событие приурочено сразу к двум юбилейным датам — 85-летию со дня рождения Буркова, которое отмечалось 31 мая, и 295-летию города Перми, которое будет праздноваться 12 июня. Памятник работы известного пермского скульптора Алексея Залазаева установлен в самом центре города.
В открытии памятника приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель наблюдательного совета ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий, глава Перми Дмитрий Самойлов, а также народная артистка РСФСР Валентина Талызина, которая снялась вместе с Георгием Бурковым в нескольких популярных фильмах, и родные актера.
По словам В. Вексельберга, важно создавать монументы не только политикам, но и ярким, добрым людям.
«Увы, слово памятник, у нас в последнее время ассоциируется с политическими деятелями, с руководителями государств, не так часто мы ставим памятники людям, которые, казалось бы, не сделали ничего сверх естественного, но остаются в наших сердцах, как носители чего-то доброго и важного. Георгий Иванович является удивительным представителем вечного добра и человечности. Я рад, что появилась возможность быть сопричастными к созданию не только сквера, но и памятника Георгию Буркову», — отметил В. Вексельберг.
По словам президента ГК «КОРТРОС» Вениамина Голубицкого, компания «КОРТРОС» всегда старается наполнить каждый из реализуемых девелоперских проектов своим особым неповторимым духом.
«Мы предлагаем людям не просто место жительства, но и наполняем содержанием саму ауру того места, где строятся жилые комплексы», — подчеркнул он.
Монумент выполнен размером в полторы натуры, герой сидит с книгой в руке. По словам автора, небрежность позы демонстрирует простоту, открытость, «народность» актера и в то же время недосягаемость. Фигура из классической бронзы размещена на темно-сером постаменте.
Фотография пресс-службы ГК «КОРТРОС»
Отметим, Георгий Бурков родился 31 мая 1933 года в Перми. За свою карьеру в кино он исполнил огромное множество самых разнообразных ролей, снискав любовь и признание миллионов зрителей. Самые известные из них — роли в картинах Василия Шукшина («Печки-лавочки» и «Калина красная»), Эльдара Рязанова («Зигзаг удачи», «Старики-разбойники», «Гараж», «Ирония судьбы», «Жестокий романс», «О бедном гусаре замолвите слово»), Сергея Бондарчука («Они сражались за Родину»).
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