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Оргкомитет оценил затраты на организацию ЧМ-2018 в России в сумму менее 500 млн долл. США
13 июнь 2018 (15:13)
УрБК, Москва, 13.06.2018. Непосредственно организация Чемпионата мира по футболу 2018 года в России обошлась в сумму менее 500 млн долл. США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора организационного комитета «Россия-2018» Алексея Сорокина.
Он уточнил, что «до копейки» цифра будет известна только после проведения ЧМ, но останется «в пределах допустимого».
А. Сорокин назвал преувеличением фразу о том, что ЧМ-2018 — самый дорогой в истории проведения турниров.
«Что такое «самый дорогой Чемпионат мира в истории»? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, — это считать расходами на Чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что бюджет подготовки инфраструктуры Чемпионата — это открытая цифра, 678 млрд руб. Она включает в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники.
«Но целиком относить это на затраты Чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро», — резюмировал глава оргкомитета.
Он уточнил, что «до копейки» цифра будет известна только после проведения ЧМ, но останется «в пределах допустимого».
А. Сорокин назвал преувеличением фразу о том, что ЧМ-2018 — самый дорогой в истории проведения турниров.
«Что такое «самый дорогой Чемпионат мира в истории»? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, — это считать расходами на Чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что бюджет подготовки инфраструктуры Чемпионата — это открытая цифра, 678 млрд руб. Она включает в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники.
«Но целиком относить это на затраты Чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро», — резюмировал глава оргкомитета.
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