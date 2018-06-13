На Урале закрываются строительные заводы

Строительный комплекс Свердловской области стремительно сжимается. В последние годы в регионе отмечается непрерывное сокращение числа предприятий, которые производят стройматериалы. В отдельных сегментах количество игроков снизилось в несколько раз. Эксперты связывают это с системным кризисом в строительной отрасли и массовым переходом девелоперов на более дешевые технологии. Они все чаще отказываются от использования кирпича и железобетонных блоков в пользу монолита.Исполнительный директор СРО «Союз предприятий стройиндустрии в Свердловской области» Юрий Чумерин рассказал УрБК, что заводы, которые не смогли провести техническое перевооружение, продолжают сворачивать свое производство.«На рынке остаются самые конкурентоспособные предприятия. Это заводы, которые вовремя успели модернизировать. Сейчас они могут производить качественную продукцию при минимальных трудозатратах. Все остальные предприятия вынуждены закрываться. В частности, в настоящее время у нас осталось всего два реально работающих кирпичных завода — Богословский и Ревдинский. Раньше их было шесть-семь. Также достаточно тревожная ситуация в сегменте железобетонных изделий. Организации, которые работают по старым технологиям, не выдерживают конкуренцию. Их место занимают современные компании, которые постепенно наращивают свою долю на рынке», — сообщил Юрий Чумерин.По его словам, число заводов, которые производят кирпич и стеновые материалы в Свердловской области, в последние годы сократилось в 1,5-2 раза. Это было связано с тем, что застройщики достраивали запущенные до начала кризиса проекты и практически не начинали новые.Сейчас ситуация на рынке постепенно начинает улучшаться. Однако рассчитывать на возобновление работы закрывшихся заводов не приходится, считает Юрий Чумерин.«Сейчас мы видим рост числа разрешений на строительство. Число башенных кранов на объектах также увеличилось. То есть ситуация со сбытом стройматериалов немного улучшилась. Однако вряд ли предприятия, которые прекратились свою работу, смогут вернуться на рынок. Они просто не способны выдержать конкуренцию и вернуть утраченные позиции», — полагает Ю. Чумерин.Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков сообщил, что ситуация в строительном секторе РФ оставляет желать лучшего.«Отрасль по-прежнему находится в кризисе. Если на рынке жилья есть определенные признаки восстановления, то во всех остальных сегментах в последнее время никаких прорывов не было. В первую очередь я говорю о нежилом и инфраструктурном строительстве. Это торговые центры, офисы, дороги, мосты и так далее. Здесь ситуация кардинально не изменилась», — рассказал Михаил Хорьков.Эксперт считает, что рост рынка жилой недвижимости, который наметился в последнее время, является неустойчивым из-за отсутствия макроэкономических предпосылок.«Базы для устойчивого восстановления рынка нет. Текущий рост во многом связан с ипотечным кредитованием. Снижение ставки привело к тому, что доступность этого продукта для населения заметно выросла. Однако говорить о переходе отрасли к новому этапу развития не приходится. Для этого нужен экономический рост в РФ и увеличение доходов населения. Только в этом случае можно будет говорить об устойчивом росте. Сейчас рынок слишком сильно зависит от банковского сектора», — сообщил М. Хорьков.Ситуация осложняется тем, что многие девелоперы отказываются от кирпича, панелей и бетонных блоков в пользу монолитной технологии строительства. Из-за этого производители традиционных стройматериалов испытывают сильное давление. По оценке регионального минстроя, спрос на продукцию заводов ЖБИ в последние годы сократился примерно на треть.