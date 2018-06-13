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В УБРиР отмечают повышение качества держателей кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) уровень просроченной задолженности по кредитным картам снизился в два раза. При этом растет количество выдач: в два раза по сравнению с прошлым годом.



Как сообщает пресс-служба УБРиР, качество портфеля кредитных карт улучшается с начала 2016 года, и в целях банка — до конца 2018 года снизить количество невозвратных кредитов еще на 30%.



Улучшение показателей связано, в первую очередь, с фокусировкой УБРиР на кредитовании лояльных клиентов (держателей зарплатных карты, с хорошей кредитной историей), а также с постоянным пересмотром подходов к оценке заемщиков «с улицы».



«Банк постоянно работает над пересмотром моделей оценки клиентов: за два прошедших года мы серьезно расширили источники информации. Помимо кредитной истории, мы используем данные телеком-операторов, различные межбанковские и внутрибанковские антифрод-сервисы, включая биометрические, данные из соцсетей, а также информацию из государственных органов. Также мы запустили оценку на основе транзакционной активности, которая позволяет точнее оценивать риск именно по держателям карт», — сообщил руководитель дирекции контроля розничных кредитных рисков УБРиР сообщил Александр Трофимов.



За первые 5 месяцев 2018 года в УБРиР было оформлено более 10,5 тыс. кредитных карт, что в два раза превышает количество выдач за аналогичный период прошлого года и на треть суммы по объемам. Наиболее востребованными кредитные карты оказались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новоуральске и Кирове.

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