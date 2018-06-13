УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Екатеринбурге перед станцией метро «Площадь 1905 года» установили ограждение, передает корреспондент УрБК.Судя по всему, металлическая конструкция предназначена для разграничения потоков входящих и выходящих людей из метро.Вместе с тем, по словам пассажиров, некоторые граждане не могут сразу сориентироваться и начинают блуждать между ограждениями.