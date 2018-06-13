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В Екатеринбурге перед станцией метро «Площадь 1905 года» установили ограждение
13 июнь 2018 (13:22)
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Екатеринбурге перед станцией метро «Площадь 1905 года» установили ограждение, передает корреспондент УрБК.
Судя по всему, металлическая конструкция предназначена для разграничения потоков входящих и выходящих людей из метро.
Вместе с тем, по словам пассажиров, некоторые граждане не могут сразу сориентироваться и начинают блуждать между ограждениями.
Судя по всему, металлическая конструкция предназначена для разграничения потоков входящих и выходящих людей из метро.
Вместе с тем, по словам пассажиров, некоторые граждане не могут сразу сориентироваться и начинают блуждать между ограждениями.
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