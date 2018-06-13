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На Сахалине выясняют причины массовой гибели сельди

Экологи выясняют причины массовой гибели сельди в заливе Пильтун на северо-востоке Сахалина. Об этом сообщает общественная организация «Экологическая вахта Сахалина».



«Масштабы гибели тихоокеанской сельди в заливе Пильтун огромны. На одной из точек осмотра в районе устья реки Хальчикова зафиксировано плотное скопление погибшей рыбы на площади 440 квадратных метров и толщиной около 30 сантиметров, что равно примерно 93 тоннам рыбы», — утверждают активисты.



Экологи отмечают, что иных видов погибшей рыбы, кроме сельди, не обнаружено. Причины аномальной гибели пока неясны. Взятые для анализов пробы будут доставлены в Москву.

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