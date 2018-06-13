Дайджест
Турция готова использовать ракетные системы С-400
13 июнь 2018 (13:05)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет право применить российские зенитные ракетные системы С-400 и готова это сделать. Об этом пишет Hurriyet.
«Мы не будем просто покупать С-400 и размещать их в хранилище. Мы будем использовать их в случае необходимости. Это защитные системы», — указал глава государства.
По его словам, Анкара не намерена больше зависеть от США.
«Когда мы просили их о поставках в течение многих лет, нам дали ответ: Конгресс [США] не позволяет. Мы устали от этого», — отметил турецкий лидер.
В то же время предложение России по вопросу поставок оказалось довольно привлекательно.
«Они сказали, что они даже готовы наладить совместное производство (...) Они предложили нам довольно хорошие условия кредитования», — добавил он.
«Мы не будем просто покупать С-400 и размещать их в хранилище. Мы будем использовать их в случае необходимости. Это защитные системы», — указал глава государства.
По его словам, Анкара не намерена больше зависеть от США.
«Когда мы просили их о поставках в течение многих лет, нам дали ответ: Конгресс [США] не позволяет. Мы устали от этого», — отметил турецкий лидер.
В то же время предложение России по вопросу поставок оказалось довольно привлекательно.
«Они сказали, что они даже готовы наладить совместное производство (...) Они предложили нам довольно хорошие условия кредитования», — добавил он.
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