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Гособвинение запросило для бывшего замглавы Арамили девять лет лишения свободы

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Сысерском районном суде Екатеринбурга гособвинитель в ходе судебных прений запросил для бывшего замглавы Арамильского городского округа Александра Мельникова наказание в виде девяти лет лишения свободы.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, гособвинение считает, что бывший муниципальный служащий должен отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.



Экс-чиновник обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки лично должностным лицом в виде предоставления иных имущественных прав за незаконные действия, совершенные с вымогательством взятки, в особо крупном размере».



По версии следствия, 12 мая 2017 года подсудимый получил взятку в виде имущественных прав на квартиру площадью 52 кв. м в строящемся доме стоимостью более 2 млн рублей.



Получению взятки предшествовали неоднократные встречи бывшего замглавы администрации с директором компании-застройщика. Организация возводила жилой дом на улице Текстильщиков. Экс-чиновник хотел, чтобы руководитель компании передал документы, подтверждающие оплату квартиры № 31 в этом доме от имени знакомой ему гражданки.



За квартиру замглавы городского округа обещал директору покровительство. На тот момент обвиняемый курировал вопросы предоставления муниципальной услуги по приему заявлений о выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства и достоверно знал, что без согласования с органом администрации возведение нового дома невозможно.



С учетом стоимости квартиры, полученной подсудимым, гособвинение потребовало оштрафовать его на сумму трехкратной взятке — 7,1 млн руб.

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