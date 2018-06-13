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Македония решила изменить название страны

Греция и Македония договорились об изменении названия бывшей югославской республики. Об этом пишет BBC News, передает портал «Лента.ру».



К общему решению после многих лет протестов и переговоров пришли греческий и македонский премьер-министры Алексис Ципрас и Зоран Заев. Как отмечается, после подписания документов страна будет называться Республика Северная Македония. Ее национальным языком будет македонский, а граждане будут именоваться македонцами.



Такое название должно будет использоваться как на международном, так и на двустороннем уровне, так что к нему придется привыкать и остальным государствам. Оговорено, что можно использовать как английский вариант, так и славянский.



Теперь документ должны утвердить правительства двух стран. После этого Скопье получит право претендовать на вступление в ЕС, а также в НАТО. До этого переговоры по Евросоюзу блокировались Грецией.

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