Дайджест
«МегаФон» снял рэп-клип о знаковых местах Екатеринбурга
13 июнь 2018 (13:03)
«МегаФон» и «Первое Клиентское Агентство» подготовили жителям и гостям Екатеринбурга видеосюрприз. Об этом сообщает пресс-служба компании на Урале.
Главными «героями» видео стали аэропорт Кольцово, метро, небоскребы, стадион, мобильный интернет и майонез.
В роли «суровых уральцев», которые встречают гостей столицы Урала, выступили сотрудники оператора, а колоритного заграничного гостя сыграл Бенджамин из Замбии, студент УрФУ.
«На первом плане нашего видео реальные жители и город — современный, красивый мегаполис, развитый в технологическом плане. Прогуливаясь по улицам, здесь можно всегда быть онлайн и выложить фотографии в социальные сети, а интернет в смартфоне разгоняется до скорости 300 Мбит/с. с помощью технологии LTE-Advanced, чем может похвастаться не каждый европейский город», — говорит технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
«Скоро фанатов футбола ждет настоящий праздник. Наш клип — пожелание всем болельщикам отличного спортивного лета. Мы вложили в видео много «пасхалок», которые поймут только местные, но постарались сделать видео интересным и для иностранцев. Клип сделан на Урале с любовью — приятного просмотра», — отмечает продюсер клипа Дарья Неустроева из «Первого Клиентского Агентства».
Главными «героями» видео стали аэропорт Кольцово, метро, небоскребы, стадион, мобильный интернет и майонез.
В роли «суровых уральцев», которые встречают гостей столицы Урала, выступили сотрудники оператора, а колоритного заграничного гостя сыграл Бенджамин из Замбии, студент УрФУ.
«На первом плане нашего видео реальные жители и город — современный, красивый мегаполис, развитый в технологическом плане. Прогуливаясь по улицам, здесь можно всегда быть онлайн и выложить фотографии в социальные сети, а интернет в смартфоне разгоняется до скорости 300 Мбит/с. с помощью технологии LTE-Advanced, чем может похвастаться не каждый европейский город», — говорит технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
«Скоро фанатов футбола ждет настоящий праздник. Наш клип — пожелание всем болельщикам отличного спортивного лета. Мы вложили в видео много «пасхалок», которые поймут только местные, но постарались сделать видео интересным и для иностранцев. Клип сделан на Урале с любовью — приятного просмотра», — отмечает продюсер клипа Дарья Неустроева из «Первого Клиентского Агентства».
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