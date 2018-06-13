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FIFA рассчитывает заработать на ЧМ-2018 более 6 млрд долл. США
13 июнь 2018 (12:44)
УрБК, Москва, 13.06.2018. Международная федерация футбола (FIFA) рассчитывает заработать на проведении Чемпионата мира по футболу в России 6,1 млрд долл. США, что на 1,3 млрд больше уровня предыдущего турнира в Бразилии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на The New York Times.
«По последним оценкам FIFA, организация заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. 3 млрд долл. США федерация планировала получить от продажи прав на телетрансляции. В итоге на телеправах FIFA заработает на 2% больше. Кроме того, FIFA удалось привлечь денег спонсоров больше, чем планировалось — 1,65 млрд долл. вместо 1,45 млрд. NYT отмечает, что интерес спонсоров из Китая значительно вырос на этом чемпионате», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
«По последним оценкам FIFA, организация заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. 3 млрд долл. США федерация планировала получить от продажи прав на телетрансляции. В итоге на телеправах FIFA заработает на 2% больше. Кроме того, FIFA удалось привлечь денег спонсоров больше, чем планировалось — 1,65 млрд долл. вместо 1,45 млрд. NYT отмечает, что интерес спонсоров из Китая значительно вырос на этом чемпионате», — говорится в сообщении.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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