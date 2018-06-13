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Энергетики МЭС Западной Сибири начали подготовку сетей к осенне-зимнему периоду

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Энергетики МЭС Западной Сибири (филиал ФСК ЕЭС) начали подготовку сетей к началу осенне-зимнего периода. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Подготовка к прохождению осенне-зимнего периода для специалистов МЭС Западной Сибири — работа постоянная и планомерная. В течение года производится осмотр, техническое обслуживание, в случае необходимости — ремонт и замена оборудования. Большая часть работ намечена на теплое время года», — говорится в сообщении.



В 2018 году на проведение ремонтной кампании и модернизацию оборудования в МЭС Западной Сибири запланировано более 1,7 млрд руб.



«Основные мероприятия это — замена изоляторов, грозотроса, дистанционных распорок, усиление фундаментов опор, ремонт трансформаторов, выключателей и разъединителей. Кроме того, энергетики намерены модернизировать автотрансформаторы, шунтирующие реакторы и масляные выключатели, разъединители 110 кВ, линии электропередачи в части замены линейной изоляции», — сообщили в МЭС Западной Сибири.

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