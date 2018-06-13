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«Уральские авиалинии» снизили субсидированные тарифы на полеты в Калининград

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. С 6 июня 2018 года авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила субсидированный тариф по маршруту Москва — Калининград и Калининград — Москва. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Кроме того, с 1 сентября 2018 года снижен тариф по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург. Стоимость авиабилетов — от 2 тыс. 500 руб., для детей до 12 лет предоставляется скидка в размере 25% от тарифа. Дополнительные сборы не взимаются, багаж включен в стоимость.



«Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу билетов в рамках программы субсидирования воздушных перевозок из Калининграда в европейскую часть России и в обратном направлении», — пояснили в пресс-службе.



Приобрести авиабилеты по субсидированным тарифам можно только в авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию. Забронировать места можно в call-центре авиакомпании по тел. 8-800-7700-262.



Воспользоваться субсидиями могут граждане РФ: в возрасте до 23 лет; женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет; инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида; инвалиды с детства II или III группы.



Купить билеты по сниженным субсидированным тарифам можно уже сейчас. Тарифы действуют на вылеты по 1 декабря 2018 года.

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