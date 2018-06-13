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Российские банки в 2017 году получили убыток в размере 300 млрд рублей

УрБК, Москва, 13.06.2018. Российский банковский сектор в 2017 году получил совокупный убыток в размере 300 млрд руб. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование АКРА.



«Выявление значительного объема проблемных активов и дорезервирование по санируемых банках привело к образованию чистого убытка в секторе в размере около 300 млрд руб. по МСФО», — говорится в исследовании.



Отмечается, что запоздалое выявлении «дыр» в капитале крупнейших кредитных организаций в 2017 году могло бы стать «шоком» для российского банковского сектора, однако Банк России предоставил поддержку в размере около 1,5 трлн руб. на цели доформирования резервов на проблемные активы.





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