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Представители московских ссузов изучили опыт Группы ЧТПЗ по подготовке рабочих кадров

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. Представители департамента образования Москвы, союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и ведущих профессиональных учебных заведений столицы посетили инновационное производство Группы ЧТПЗ на Урале. Об этом сообщает пресс-служба Группы.



Программа делового визита предусматривала экскурсию в цехи Белой металлургии Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) и Образовательный центр Группы ЧТПЗ. Гости побывали в одном из самых высокотехнологичных производственных комплексов в России по выпуску трубной заготовки — электросталеплавильном цехе «Железный Озон 32», а также в Финишном центре по производству труб нефтяного сортамента. В Образовательном центре делегация познакомилась с роботизированными технологиями и трубопрокатными станами, на которых проходят практику студенты программы «Будущее Белой металлургии».



«В течение 6 лет Группа ЧТПЗ на основе государственно-частного партнерства с правительством Свердловской области и Первоуральским металлургическим колледжем реализует программу подготовки квалифицированных рабочих кадров «Будущее Белой металлургии». За это время подготовлено 545 выпускников для работы на современном металлургическом производстве компании. Будущие металлурги хорошо разбираются в роботизированных технологиях, умеют работать на станках с числовым программным управлением и владеют 3-4 рабочими профессиями», — подчеркнул управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



«Команда студентов программы «Будущее Белой металлургии» всегда хорошо заметна на всех чемпионатах «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia). Группа ЧТПЗ взаимодействует с нашим движением с первых дней его появления в России. В копилке будущих металлургов более 40 успешных выступлений на чемпионатах классической ветки движения «Молодые профессионалы». Это показатель качества дуального обучения, которое получают студенты в учебном центре Группы ЧТПЗ, работы преподавателей и тренеров корпоративной образовательной программы», — прокомментировал заместитель генерального директора — технический директор Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Алексей Тымчиков.



В завершение экскурсии представителям среднего профобразования Москвы была презентована программа «Будущее Белой металлургии», система ранней профориентационной работы со школьниками, которую ведут специалисты Образовательного центра, и опыт взаимодействия с подшефной воинской частью Группы ЧТПЗ в пос. Горный Щит Свердловской области.



В 2017 году корпоративная образовательная программа признана Национальным Агентством развития квалификаций лучшей практикой в России по подготовке рабочих кадров. В настоящее время на Среднем Урале по программе обучается 734 будущих металлургов и 31 выпускник проходит обязательную военную службу в подшефной воинской части Группы ЧТПЗ. В 2017 году программа запущена на юге Урала — соглашение о реализации «Будущее Белой металлургии» заключено между правительством Челябинской области, Группой ЧТПЗ и Челябинским государственным промышленно-гуманитарным техникумом им. А.В. Яковлева. Специальности Белой металлургии в Южно-Уральском регионе получают 330 студентов. По окончании обучения самые успешные из них будут приглашены работать на предприятия Белой металлургии.

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