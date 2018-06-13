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В Нижнем Тагиле в результате пожара пострадали три иномарки

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2018. В Нижнем Тагиле сегодня ночью в результате пожара пострадали три иномарки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сообщение о возгорании на улице Захарова поступило пожарным в 01.44 по местному времени. «На площади 6 кв. метров огнем повреждены моторные отсеки, салоны и кузова автомобилей Mazda Demio, Mitsubishi ASX и Volvo S60. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.



В 01.56 огонь был локализован, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02.28. Причины возгорания не указываются.

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