Новости дня
Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — на 43 коп.
9 июнь 2018 (15:11)
УрБК, Москва, 09.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на коп., до 62,34 руб., евро — на 43 коп., до 73,36 руб.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Официальный курс доллара США снизился на 19 коп., евро вырос на 20 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 57 коп., евро вырос на 6 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 18 коп., евро на 17 коп.
- Официальный курс доллара США снизился на 1,27 руб., евро — на 1,09 руб.
- Официальный курс доллара США снизился на 48 коп., евро — на 75 коп.