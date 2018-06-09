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Официальный курс доллара США снизился на 33 коп., евро — на 43 коп.

9 июнь 2018 (15:11)

УрБК, Москва, 09.06.2018. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2018 года. Курс долл. США снизился на коп., до 62,34 руб., евро — на 43 коп., до 73,36 руб.

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