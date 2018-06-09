Новости дня

Дольщикам «Кольцовского дворика» в Екатеринбурге начали обменивать квартиры в долгострое на готовое жилье

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Двое дольщиков ЖК «Кольцовский дворик» в Екатеринбурге обменяли свои права на жилье в долгострое на готовые квартиры в ЖК «Рощинский». Ожидается, что до конца месяца будет зарегистрировано еще не менее 10 подобных сделок, сообщает департамент информполитики Свердловской области.



По словам директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования (САИЖК) Александра Комарова, еще по 31 договору люди уже собрали документы, сейчас идет процесс согласования. Однако пока не все дольщики вышли на связь с САИЖК. Устанавливаются владельцы 45 договоров.



Напомним, что обмен предлагается дольщикам домов № 1 и № 2, входящих в жилой комплекс «Кольцовский дворик». Строительство этих многоэтажек заморожено на уровне первых этажей. Всего в этих домах приобретено 169 квартир. Согласно ранее утвержденным принципам обмена, предлагается в первоочередном порядке предоставлять квартиры гражданам, полностью оплатившим свои квартиры и не имеющим другого жилья, либо совокупные доли гражданина и членов его семьи не превышают 50% в праве собственности на одно жилое помещение.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: