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В Кольцово задержали гражданина Узбекистана с незадекларированной партией алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2018. Должностные лица таможенного поста аэропорт Кольцово (пассажирский) предотвратили ввоз коммерческой партии алкогольной продукции без декларации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Гражданин Республики Узбекистан вез из Ташкента в сопровождаемом багаже крепкие алкогольные напитки общим объемом около 20 л. Пассажир проследовал через «зеленый коридор». При сканировании багажа через рентген-установку инспектор обратил внимание на содержимое в его чемодане. В результате таможенного досмотра выяснилось, что в сумке находилось 29 бутылок с крепкими напитками, произведенными в Узбекистане», — рассказали в пресс-службе.



В объяснениях мужчина указал, что в Ташкенте находился в командировке. Алкоголь вез своим партнерам по бизнесу для дегустации. С таможенными правилами не знаком, и о том, что нарушает закон, не подозревал.



«В соответствии с таможенным законодательством данный товар не может быть отнесен к предметам для личного пользования, так как объем ввозимой алкогольной продукции превышает 5 л. Для такой категории товара применяется общий порядок декларирования коммерческих партий», — пояснили в пресс-службе.



В рамках административного расследования товар направлен на экспертизу.

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